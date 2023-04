Eröffnung der Spargel-Saison 2023 in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Agrar Spargelbauern eröffnen offiziell Saison 2023 Von dpa | 12.04.2023, 13:48 Uhr

Die niedersächsischen Spargelbauern gehen positiv gestimmt in die neue Saison. „Wir sind verhalten optimistisch“, sagte der Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, Fred Eickhorst, am Mittwoch beim offiziellen Spargelerntestart in Marklohe (Landkreis Nienburg). Schon zu Ostern hätten die ersten Hofläden Spargel im Angebot gehabt. Zu Beginn der Spargelsaison sollen die Preise auf Vorjahresniveau bleiben.