Wetter Spätsommerwetter in Niedersachsen: Sonne und bis 31 Grad Von dpa | 03.09.2023, 11:38 Uhr | Update vor 15 Min. Sonne auf Blättern Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach trüben Tagen können die Menschen in Niedersachsen und Bremen in der kommenden Woche noch einmal mit viel Sonne und in der Spitze Temperaturen bis 31 Grad rechnen. „Uns erwartet recht ruhiges Spätsommerwetter“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Bis Ende der Woche bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen und es gibt eine sehr trockene Phase.