Gesundheit Sozialminister stellt Pläne für bessere Pflege vor Von dpa | 21.08.2023, 17:35 Uhr | Update vor 33 Min. Andreas Philippi Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down

Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi stellt am Dienstag (15.00 Uhr) in Hannover mit Vertretern der Pflegebranche vor, wie das Land die Pflege voranbringen will. Bereits 2019 hatte sich die Landesregierung mit Wohlfahrtsverbänden, privaten Pflegeanbietern, Pflegekassen, Kommunen und Pflegekräften zusammengetan, um die angespannte Lage sowohl für die Beschäftigten als auch für Pflegebedürftige und deren Angehörige zu verbessern. Zu den Themen Fachkräftegewinnung, pflegende An- und Zugehörige sowie Entbürokratisierung und Digitalisierung hat die sogenannte Konzertierte Aktion Pflege nun ein neues Maßnahmenpaket erarbeitet.