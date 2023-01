Der soziale Wohnungsbau in Niedersachsen steckt in einer Krise. Foto: dpa/ Rolf Vennenbernd up-down up-down Verband schlägt Alarm Sozialer Wohnungsbau: So dramatisch ist die Lage in Niedersachsen Von Lars Laue | 12.01.2023, 06:30 Uhr

Der soziale Wohnungsbau in Niedersachsen steckt in einer tiefen Krise. Wie das Land gegensteuern will und was die Wohnungswirtschaft konkret fordert.