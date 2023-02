Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Sorgerechtsstreit: Mutter soll für 30 Tage ins Gefängnis Von dpa | 23.02.2023, 13:24 Uhr

In einem jahrelangen Sorgerechtsstreit soll eine Mutter aus Hannover für 30 Tage ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Celle hat eine Ordnungshaft gegen die 35-Jährige verhängt, weil sie ihre zehn Jahre alte Tochter nicht an den Vater herausgibt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Eine Ordnungshaft werde angeordnet, wenn ein Ordnungsgeld keinen Erfolg verspricht. In diesem Fall sei es eine Sanktion, weil die Mutter das Kind nicht an den Vater übergeben hat, wie der Sprecher weiter mitteilte.