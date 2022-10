Herbstwetter Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sonntag bewölkt: Milder Wochenstart Von dpa | 16.10.2022, 10:59 Uhr

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Sonntag ein bewölkter Tag. An der Nordsee kommt es zu einzelnen Schauern. Im Süden besteht trotz Wolken nur eine geringe Regenwahrscheinlichkeit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die milden Temperaturen liegen im Höchstwert zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht zu Montag lockern sich die Wolken allmählich auf. Im Nordwesten regnet es im Verlauf leicht. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad.