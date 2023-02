Sonnenschein auf dem winterlichen Brocken Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Sonniges Winterwetter: Lifte und Schmalspurbahn fahren Von dpa | 04.02.2023, 12:35 Uhr

Zum Wochenende ist das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder freundlicher geworden. So konnten unter anderem die Betreiber der Lifte am Wurmberg im benachbarten niedersächsischen Landkreis Goslar den Betrieb wieder aufnehmen. Im Fahrplan der Harzer Schmalspurbahn kam es den Betreibern zufolge noch zu kleineren Einschränkungen oder Ausfällen, die Bahn fährt jedoch wieder. Am Tag zuvor hatte ein teils kräftiger Nord-Ost-Wind dazu geführt, dass der Betrieb in der Region kurzzeitig eingestellt werden musste.