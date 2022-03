Leichter Frost FOTO: Thomas Frey Niedersachsen Sonniges Wetter nach morgendlichem Frost in Niedersachsen Von dpa | 04.03.2022, 19:41 Uhr | Update vor 58 Min.

Nach leichtem Frost und örtlicher Glättegefahr am Morgen wird das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch weitestgehend sonnig. Bei schwachem Wind werden Höchsttemperaturen zwischen sieben und zehn Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.