Wetter Sonniger, warmer aber auch nasser Sommer Von dpa | 30.08.2023, 14:43 Uhr

Der Sommer in Niedersachsen und Bremen war sonnig, warm aber auch regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in seiner vorläufigen Sommerbilanz mitteilte, war Bremen war nach den Ergebnissen von Juni bis August bundesweit das nasseste Bundesland. Hier regnete es mit gut 320 Litern pro Quadratmeter deutlich mehr als im Durchschnitt der Referenzperiode von 1961 bis 1990 mit 219 Litern. Bundesweit fielen rund 270 Liter pro Quadratmeter. Mit einer Durchschnittstemperatur von 18,1 Grad war es im Sommer im kleinsten Bundesland 1,5 Grad wärmer als im Referenzzeitraum. Außerdem schien die Sonne dort für rund 700 Stunden. Das waren rund 110 Sonnenstunden mehr als im Referenzzeitraum