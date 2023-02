Sonnenaufgang in der Region Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Wetter Sonniger Monatswechsel in Niedersachsen erwartet Von dpa | 28.02.2023, 07:32 Uhr

Der Februar wird in Niedersachsen heiter und trocken zu Ende gehen. Nach dem Nebel in der Früh steigen die Tageshöchstwerte bei schwachem Wind auf bis zu 7 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. In den Mittelgebirgen sollen die Höchstwerte bei 3 Grad liegen. In der Nacht zum Mittwoch wird gebietsweise Nebel erwartet. Bei Tiefstwerten von bis zu -6 Grad soll es mäßigen Frost geben.