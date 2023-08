Wetter Sonne zu Wolken - Wechselhaftes Wochenende in Niedersachsen Von dpa | 24.08.2023, 07:48 Uhr | Update vor 28 Min. Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down

Am Donnerstag wird es trocken und sommerlich warm, bevor sich der Himmel zum Wochenende hin mit Wolken zuzieht. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Donnerstag nach eventuellem Frühnebel freundlich und sonnig. Die Temperaturen steigen auf Werte von 22 Grad auf den Inseln bis zu 27 Grad in Bremen. In Braunschweig und Göttingen seien bis zu 30 Grad möglich. Im Verlauf des Tages ziehen von der Ems und Weser her Wolken auf. Es kommt laut Vorhersage zu Schauern, mit vereinzelten Gewittern.