Sonne und Wolken in Niedersachsen und Bremen

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag ist es im Norden zunächst zeitweise stark bewölkt mit Schauern in Elbnähe und an der Küste, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab. Auf Borkum steigt die Temperatur auf 16 Grad, in Hannover liegen die Werte bei 20 Grad.