Schifffahrt Sonne, Sand und Segel bei Hanse Sail Rostock Von dpa | 13.08.2022, 02:49 Uhr

Das Windjammer- und Traditionsseglertreffen Hanse Sail geht an seinem vorletzten Tag mit einem Programm auf See und an Land weiter. Das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“, wird gegen Mittag zu einer Ausfahrt auslaufen. Es wird erwartet, dass die 75 Meter lange Bark von zahlreichen Seglern und Booten begleitet wird. Insgesamt sind 111 Traditionsschiffe in diesem Jahr bei der Sail, darunter Schoner, Koggen, Rahsegler und Barken. An Land wurden 14 Show-Bühnen aufgebaut. Bis Sonntag werden Hunderttausende Besucher bei dem maritimen Volksfest in Rostocker Stadthafen und im Ostseebad Warnemünde erwartet.