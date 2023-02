LKW Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsministerium Sonn- und Feiertagsfahrverbot: Ausnahme für Hilfsgüter Von dpa | 13.02.2023, 16:56 Uhr

Niedersachsens Verkehrsministerium lockert das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für gewerbliche Hilfstransporte in das türkisch-syrische Grenzgebiet. Die Ausnahmegenehmigung werde erteilt, um die Transporte in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete zu beschleunigen, teilte das Ministerium am Montag in Hannover mit. Sie gilt demnach bis zum 30. April. Eine ähnliche Regelung für Hilfstransporte in die Ukraine sei vergangenes Jahr erlassen und Anfang Januar verlängert worden.