Theater Sonja Anders als Intendantin des Hamburger Thalia Theaters Von dpa | 18.01.2023, 11:21 Uhr

Ihre kreativen Ideen haben überzeugt: Hannovers Schauspiel-Intendantin Sonja Anders wechselt 2025 ans Thalia Theater in Hamburg. Bis dahin aber will sie in Hannover noch einmal „voll durchstarten“ - vor allem aus einem Grund.