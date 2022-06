Eine Frau liegt vor einer Kirchenglocke an der St-Albanikirche in der Sonne. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner Vorhersage Sommerwochenende mit Hitze von bis zu 34 Grad erwartet Von dpa | 16.06.2022, 16:19 Uhr

Niedersachsen und Bremen steht das erste große Sommerwochenende mit Temperaturen von bis zu 34 Grad bevor. Die höchsten Temperaturen erwarten Meteorologen am Samstag im Süden und Südwesten Niedersachsens. „Je weiter man im Süden ist, desto eher werden auch die 34 Grad erreicht“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Donnerstag. Solche heißen Tage früh im Sommer seien durchaus möglich, diese kämen bislang aber nicht all zu häufig vor.