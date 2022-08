Wolken ziehen über das Land. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Unwetter Sommerliches Wetter nach Gewittern in Niedersachsen Von dpa | 05.08.2022, 15:55 Uhr

Nach Hitze und Gewitter pendelt sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen wieder ein. Am Samstag wird bei 20 bis 24 Grad ein Wechsel von Sonne und Wolken erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei soll es trocken und schwach windig bleiben. Zuvor hatte es am Donnerstag und Freitag Unwetter in mehreren Landesteilen gegeben. Verletzte oder größere Schäden blieben den Feuerwehren zufolge jedoch aus.