Wetter Sommerliche Temperaturen mit Schauern und Gewittern Von dpa | 13.08.2023, 13:30 Uhr | Update vor 27 Min. Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zum Wochenstart wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen wechselhaft mit sommerlichen Temperaturen. Der Montag startet zunächst freundlich. „Im Tagesverlauf ziehen im Süden und Osten des Landes Wolken auf, dort gibt es am Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Im Nordwesten bleibt es demnach trocken. Diese Zweiteilung bleibt laut der Sprecherin auch in den folgenden Tagen bestehen. Die Temperaturen erreichen am Montag auf den Inseln 23 bis 25 Grad, im Binnenland 25 bis 28 Grad.