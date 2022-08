Butterblumen im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Wetter Sommerlich-heiße Temperaturen in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 03.08.2022, 14:43 Uhr

In Niedersachsen und Bremen werden hochsommerliche Temperaturen erwartet. Fast im gesamten Norden werde am Mittwoch mit einer starken Wärmebelastung gerechnet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Durch ein Hochdruckgebiet ströme sehr warme bis heiße Luft aus dem Südwesten nach Niedersachsen. Mit Ausnahme der Küstenregionen gilt für den ganzen Norden eine Hitzewarnung. Im Landesinneren werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erreicht. An der Nordsee und im Bereich der Elbe liegen die Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Der DWD warnt besonders im östlichen Niedersachsen vor einer steigenden Waldbrandgefahr. Es bleibe den ganzen Tag über meist sonnig und trocken. Erst am Abend ziehen dann an der Küste Wolken auf. Es bleibt aber trocken und kühlt sich auf Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad ab.