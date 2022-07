Wir haben noch sechs Monate bis zur Wahl. Das ist eine lange Zeit. Niemand kann heute ernsthaft vorhersagen, welche Themen im Januar den Wahlkampf prägen. Und der Anteil derjenigen, die sich spät oder sehr spät bei einer Wahl entscheiden, wird größer. Bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein sollen sich rund 40 Prozent der Wähler erst in der letzten Woche entschieden haben. Deswegen gilt für mich die britische Weisheit: Keep calm and carry on - Ruhe bewahren und weitermachen. Klar ist aber: Es gibt in Niedersachsen außerhalb der SPD-Ortsvereine keine Wechselstimmung. Wir werden als CDU bis zum Schluss um jede Stimme kämpfen - und dann wird man nach dem 20. Januar sehen, wie wir eine stabile und handlungsfähige Mehrheit hinbekommen. Ziel ist auf jeden Fall, die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FDP fortzusetzen.

D erzeit sieht es jedoch so aus, dass Sie es mit der FDP zusammen nicht schaffen können. Müssen Sie hoffen, sich am Ende vielleicht in eine große Koalition zu retten?

Ja. Die Bilanz ist positiv. Niedersachsen befindet sich auf einem sehr guten Weg. Wir haben die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 20 Jahren, ein starkes Wirtschaftswachstum und die Perspektive auf den ersten ausgeglichenen Haushalt in der Geschichte des Landes – bei der letzten SPD-Regierung stand 2002 in der Abschlussbilanz ein Minuswachstum von 0,7 Prozent, eine Rekordarbeitslosigkeit und eine jährliche Nettoneuverschuldung von 2,95 Milliarden Euro. Darauf werden wir im Wahlkampf hinweisen.

Als letzte Entscheidung vor der Bundestagswahl kommt der Wahl in Niedersachsen übergeordnete Bedeutung zu. Rechnen Sie mit einem vorgezogenen Bundesduell, und wie kann sich der bisherige Gegenwind für Sie aus Berlin in Rückenwind verwandeln?

Es gibt keinen generellen Gegenwind aus Berlin. So hat beispielsweise die Bundeskanzlerin, die uns in Niedersachsen im Wahlkampf engagiert unterstützen wird, sehr hohe Zustimmungswerte. Natürlich wird die Bundespolitik eine Rolle spielen, aber in erster Linie handelt es sich am 20. Januar um eine niedersächsische Landtagswahl. So werden wir vor allem über landespolitische Themen sprechen - und davor warnen, was die Alternative zu einer CDU-geführten Landesregierung wäre: ein fragiles Dreierbündnis aus SPD, Grünen und entweder Linkspartei oder Piraten. Es geht am 20. Januar also um eine Richtungsentscheidung: Stabilität mit der CDU oder Durcheinander.

Die Linken wollen eine rotgrüne Koalition im Bedarfsfall dulden...

Was die Linken machen, interessiert mich weniger. Traurig ist vielmehr, dass die SPD nicht die Kraft und den Willen hat, dieses Angebot von sich zu weisen und klare Kante zu zeigen. Die SPD eiert rum bei diesem Thema - weil sie eben doch mit den Linken paktieren will, koste es was es wolle.

Gut angelaufen ist das VW-Werk in Osnabrück. Wie schätzen Sie hier die Entwicklungspotenziale ein?

Das Werk in Osnabrück hat sich in kürzester Zeit einen guten Ruf im Konzern erarbeitet. Das freut mich. In Wolfsburg ist man angetan von der Kompetenz und dem Engagement der Mitarbeiter in Osnabrück. Die Entwicklung mutet fast unglaublich an: 2009 stand Karmann vor dem Aus, und heute gilt Osnabrück als eines der ganz hoffnungsvollen Werke in der VW-Familie. Durch die demnächst startende Produktion der Porsche-Modelle Boxster und Cayman entsteht hier ein echter Mehrmarkenstandort. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zum Standort und eine Wertschätzung der guten Arbeit. Die Osnabrücker können Volkswagen und Porsche bauen. Und dabei darf man nicht vergessen: Vor wenigen Jahren befand sich Volkswagen vor der feindlichen Übernahme durch Porsche, 2012 steht der integrierte Automobilkonzern unter Führung von VW. Jetzt können VW und Porsche enger zusammenarbeiten und Synergieeffekte nutzen.