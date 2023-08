Wetter Sommer meldet sich mit hohen Temperaturen zurück Von dpa | 11.08.2023, 14:10 Uhr | Update vor 31 Min. Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einigen kühleren Wochen wird es am Wochenende in Niedersachsen und Bremen wieder sommerlich warm, aber auch unbeständig. Bereits am Freitag steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stellenweise auf bis zu 30 Grad. Am Samstag werden im Westen bis zu 24 Grad und im Osten bis zu 26 Grad erreicht. Dabei bleibt es den ganzen Tag über wolkig mit immer wieder teils kräftigen Regenschauern und vereinzelt auch starken Gewittern. Nachts kühlt es auf bis zu 13 Grad ab.