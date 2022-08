Schwimmbad Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimakrise Sommer in Niedersachsen und Bremen: Zu heiß, zu wenig Regen Von dpa | 30.08.2022, 16:15 Uhr

Der Sommer in Niedersachsen war zu heiß und zu trocken. Unter anderem fielen in den drei Monaten Juni, Juli und August rund 100 Liter pro Quadratmeter Niederschlag weniger als im langjährigen Mittel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) unter Verweis auf vorläufige Daten am Dienstag mitteilte. Im kleinsten Bundesland Bremen beschrieben die Statistiken die Sommermonate ähnlich.