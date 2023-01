Silvesterangriffe Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/d up-down up-down Jahreswechsel Solidarität der Regierungschefs gegen Randale gefordert Von dpa | 05.01.2023, 16:18 Uhr

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin und anderen Städten eine Solidarität der Ministerpräsidenten gefordert. „Wenn randalierende Chaoten die Rettungskräfte und die Polizei und damit den Rechtsstaat insgesamt angreifen, dann bedarf es einer entschlossenen Reaktion und eines gemeinsamen Agierens aller staatlichen Repräsentanten“, sagte Bovenschulte am Donnerstag.