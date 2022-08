ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Energieversorgung Solardach beim Nachbarn: Kläger verliert Streit um Blendung Von dpa | 10.08.2022, 19:24 Uhr

Kläger aus Niedersachsen haben im Nachbarschaftsstreit um angeblich störende Sonneneinstrahlung durch eine Photovoltaikanlage vor Gericht eine Niederlage erlitten. Zwar sei das Eigentum durch die Reflexionen grundsätzlich beeinträchtigt, diese sei jedoch nicht wesentlich, teilte das Oberlandesgericht Braunschweig am Mittwoch mit. Die Kläger hatten behauptet, durch die Reflexion der Sonneneinstrahlung auf die Paneele in Teilen ihres Hauses in unzumutbarer Weise geblendet zu werden.