Umweltministerium Solar-Pflicht auf Neubauten soll spätestens 2025 kommen Von dpa | 22.03.2023, 11:19 Uhr

Solaranlagen sollen auf allen Neubauten in Niedersachsen spätestens 2025 Pflicht werden. Wenn möglich, soll diese Pflicht vorgezogen werden, wie ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.