Photovoltaik Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild Energie Solar-Ausbau kommt einen kleinen Schritt voran Von dpa | 29.03.2023, 14:05 Uhr

In Niedersachsen sind zuletzt mehr Solaranlagen installiert worden als in den Vorjahren. Weil aber ein Bereich bisher kaum mitzieht, ist das Solar-Ziel der Landesregierung trotzdem noch in weiter Ferne.