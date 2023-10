Ackerfläche Sojaanbau in Niedersachsen nimmt zu - Gute Ernte erwartet Von dpa | 05.10.2023, 14:31 Uhr | Update vor 19 Min. Soja-Anbau in Niedersachsen Foto: picture alliance/Friso Gentsch/d up-down up-down

Landwirtinnen und Landwirte bauen in Niedersachsen auf immer mehr Flächen Sojabohnen an. In diesem Jahr umfasste die Anbaufläche 1582 Hektar - das entspricht einem Plus von 109 Hektar oder 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Landvolk am Donnerstag mitteilte. Gemessen am gesamten Ackerbau macht der Sojaanbau in Niedersachsen bislang aber nur einen Bruchteil der Fläche aus, nämlich weniger als 0,1 Prozent der Gesamtfläche. Die Landwirte erwarten den Angaben zufolge eine gute Ernte, die in den kommenden Tagen ansteht. Trotz des vielen Regens habe es für den Anbau der Sojabohnen ausreichend Wärme und Sonne gegeben, hieß es.