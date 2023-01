Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Sohn bezahlt Geldstrafe und erspart Vater damit Haft Von dpa | 10.01.2023, 11:24 Uhr

Damit sein Vater nicht ins Gefängnis muss, hat dessen Sohn eine Geldstrafe für ihn bezahlt. Bundespolizisten nahmen den 60 Jahre alten Vater in der Nacht zu Dienstag auf einem Parkplatz auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim fest, wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte. Der Sohn zahlte die offene Geldstrafe in Höhe von 4400 Euro bei einer Berliner Polizeiwache, weil sein Vater die Summe nicht begleichen konnte.