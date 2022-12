Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Automobilindustrie Software-Zukauf bei VW - KI-Systeme zur Sprachsteuerung Von dpa | 01.12.2022, 17:50 Uhr

Volkswagens Software-Sparte Cariad will ihr Geschäft mit einem weiteren Zukauf bei Sprachsteuer-Systemen ausweiten. Ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag soll in die Übernahme der auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Firma Paragon Semvox fließen, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit.