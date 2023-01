Markus Söder Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Verteidigung Söder wünscht Pistorius Glück und Erfolg Von dpa | 17.01.2023, 13:47 Uhr

CSU-Parteichef Markus Söder hat dem künftigen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Glück für seine Amtsführung gewünscht - obwohl er die Personalentscheidung kritisierte. „Ich wünsche dem neuen Verteidigungsminister Glück und Erfolg, es ist für unser Land wichtig“, sagte Söder am Dienstag am Rande der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Kreis Lichtenfels).