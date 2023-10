Vorhersage des DWD Frische Tage, abends teilweise Frost: So wird das Wetter in Niedersachsen Von Mark Otten | 16.10.2023, 16:47 Uhr Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagen für Niedersachsen eine durchwachsene Woche mit ersten Frostnächten voraus. Symbolfoto: dpa/PA Wire/Stefan Rousseau up-down up-down

Der Herbst ist voll in Niedersachsen angekommen. In den kommenden Tagen wird es laut dem Deutschen Wetterdienst nicht nur tagsüber spürbar frisch – in den Nächten droht Bodenfrost. Im Laufe der Woche wird es außerdem stürmischer. Ein Ausblick.