Corona-Impfung Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona So viele wöchentliche Corona-Impfungen wie zuletzt im April Von dpa | 19.10.2022, 12:38 Uhr

In Niedersachsen haben sich in der vergangenen Woche so viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen wie zuletzt Ende April. In der vergangenen Woche waren es insgesamt 67.700 Impfungen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Mittwoch sagte. Der Sprecher betonte, dass eine vierte Impfung insbesondere für die Menschen über 60 Jahren wichtig sei.