Lifteröffnungen Skifahrer und Rodler starten im Harz in die Wintersaison Von dpa | 10.12.2022, 14:45 Uhr

Im Harz sind am Samstag die ersten Skifahrer auf die Pisten gegangen. Im Skigebiet am Sonnenberg in St. Andreasberg im Oberharz wurde einer der vier Lifte geöffnet, wir Betreiber Oliver Schmidt mitteilte. „Wir haben mehr Schnee, als wir gedacht hatten“, sagte eine Sprecherin. Es seien einige Leute gekommen. „Wir freuen uns sehr.“ Wegen der vielen Belastungen hätte man sich entschlossen, die Preise für die Lifte nicht anzuheben. „Wir behalten die Preise vom letzten Jahr, damit jeder sich das leisten kann.“ In der Woche werde der Lift vorerst wieder geschlossen.