Medizin Situation verschlechtert: 546 Hausarztsitze unbesetzt Von dpa | 20.03.2023, 15:34 Uhr

In Niedersachsen fehlen aktuell Hunderte Hausärztinnen und Hausärzte - vor allem in ländlichen Regionen. Insgesamt gibt es 546 freie Hausarztsitze, wie die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Montag in Hannover mitteilte. Dies sind Praxen, für die ein neuer Inhaber gesucht wird. Im Jahr 2019 waren landesweit erst 355 Hausarztsitze unbesetzt gewesen.