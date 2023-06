Nach dem Radlader-Unfall in Toppenstedt Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Toppenstedt „Sind damit nicht allein“: Gottesdienst nach Radlader-Unfall Von dpa | 28.06.2023, 12:40 Uhr

Mit einem öffentlichen Gottesdienst soll am Samstag der Opfer des Radlader-Unfalls in Toppenstedt gedacht werden. „Wir möchten für die Einsatzkräfte, die Betroffenen und alle, die um die Opfer trauern, einen Ort schaffen, an dem das Erlebte Raum finden kann“, sagte Wiebke Alex, Pastorin aus der Kirchengemeinde Salzhausen-Raven, laut einer Mitteilung des Kirchenkreises Winsen vom Mittwoch.