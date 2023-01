Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Angriffe auf Einsatzkräfte Silvesternacht: Polizei ermittelt gegen drei Verdächtige Von dpa | 11.01.2023, 12:24 Uhr

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht ermittelt die Polizei in Garbsen bei Hannover gegen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Die Männer sollen Pyrotechnik auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute geworfen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach einem Flaschenwurf auf einen Feuerwehrmann habe der Täter noch nicht identifiziert werden können. Zuvor hatte das niedersächsische Innenministerium die Polizeibehörden im Land aufgefordert, alle Informationen zu den Vorfällen zu liefern. Innenminister Boris Pistorius forderte schnelle Verurteilungen.