Archäologie Siedlungsstätte aus der Jungsteinzeit in Göttingen entdeckt Von dpa | 12.05.2022, 01:16 Uhr

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat bei Grabungen in Göttingen eine Siedlungsstätte aus der Jungsteinzeit entdeckt. Auf einer mehrere hundert Quadratmeter großen Fläche fanden Archäologen Hinweise auf verschiedene Hausfundamente sowie eine Grabstätte, wie Göttingens Stadtarchäologin Betty Arndt sagte. Die Funde in der Nähe der Anschlussstelle Göttingen an der Autobahn 7 stammen demnach aus verschiedenen Epochen.