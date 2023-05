Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rotenburg Siebenjährige unter Auto eingeklemmt und schwer verletzt Von dpa | 15.05.2023, 05:30 Uhr

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist im Landkreis Rotenburg mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Es sei bei dem Unfall am Sonntag in Zeven unter dem Wagen eingeklemmt gewesen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. „Viele Passanten haben versucht, das Fahrzeug mit Muskelkraft und Wagenhebern anzuheben. Diese Versuche blieben leider vergebens.“ Die Feuerwehr hob nach Eintreffen am Unfallort das Auto mit einem Spezialgerät an. Das Mädchen wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort.