Wilhelmshaven Sieben Verletzte bei Kellerbrand Von dpa | 11.10.2022, 08:16 Uhr

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses sind in Wilhelmshaven sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Dienstag mussten alle Bewohner wegen des starken Rauches evakuiert werden, die sieben Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen. In dem Keller des mehrgeschossigen Hauses brannte am Montagabend aus zunächst unbekannten Gründen ein Sofa. Die Wohnungen waren laut Polizei nach den Löscharbeiten wieder bewohnbar.