RKI-Zahlen Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen leicht gestiegen Von dpa | 11.03.2022, 13:38 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Freitag mit 1319 an, am Vortag lag er bei 1263,9. 15 neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit der Pandemie registriert. Die höchste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2388,8. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Wesermarsch mit 723,0.