Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wolfsburg Sieben Leichtverletzte nach Attacke mit Pfefferspray Von dpa | 12.05.2023, 16:09 Uhr

Ein Mann hat in einem Wolfsburger Supermarkt einen anderen Mann mit Pfefferspray attackiert und dabei insgesamt sieben Menschen leicht verletzt. Grund für den Angriff am Freitag war nach bisherigen Erkenntnissen ein Streit zwischen dem 45 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer und dem 33 Jahre alten Mann, wie die Polizei mitteilte. Sechs weitere Menschen, die in der Nähe standen, seien ebenfalls verletzt worden.