Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Sicherheitsbehörden fassen flüchtigen Mann in Frankreich Von dpa | 14.07.2023, 11:31 Uhr | Update vor 5 Min.

Ein Ende April aus dem Maßregelvollzug einer psychiatrischen Klinik in Hildesheim verschwundener Mann ist in Frankreich gefasst worden. Französische Sicherheitsbehörden hätten den 27-Jährigen verhaftet und zurück nach Deutschland gebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hildesheim am Freitag mitteilten. Der Mann befindet sich demnach seit Donnerstag in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei hatte zuvor öffentlich nach dem Mann gefahndet. Der 27-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht zur vereinbarten Zeit in die Klinik zurückgekehrt.