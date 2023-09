Polizei Serie von Brandstiftungen im Harz: Verdächtiger gefasst Von dpa | 22.09.2023, 14:17 Uhr | Update vor 35 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Einen mutmaßlichen Brandstifter hat die Polizei auf frischer Tat ertappt. Polizisten entdeckten den 19-Jährigen, als er am späten Mittwochabend in Herzberg am Harz einen Stapel Strohballen anzünden wollte, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der dringend Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.