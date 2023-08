Extremismus Serie rechter Drohbriefe an Moscheen reißt nicht ab Von dpa | 06.08.2023, 08:27 Uhr | Update vor 1 Std. Minarett einer Moschee Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Brandanschlag auf ein Restaurant an einer Moschee in Hannover wächst die Besorgnis bei vielen Muslimen. Jetzt kam auch noch ein Drohbrief hinzu, bereits der elfte an Gemeinden in Niedersachsen.