Auszeichnung Serhij Zhadan erhält „Hannah-Arendt-Preis" Von dpa | 14.07.2022, 11:15 Uhr

Für seine Einblicke in die ukrainische Gesellschaft erhält der Schriftsteller, Dichter und Musiker Serhij Zhadan den „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken 2021“. Die Jury würdigte ihn als großen Erzähler, der die Tradition der mitteleuropäischen Literatur fortführe und revolutioniere, wie der Senat am Donnerstag in Bremen mitteilte. Wie er über das Überleben im Krieg von 2014 erzähle, das „steht einzigartig in der jüngeren europäischen Literatur“. Leserinnen und Leser erführen, wie aus einer durch Krieg und Not traumatisierten Masse immer wieder solidarische Energie heranwachse.