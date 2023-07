Mediatoren schlichten in Schulen Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Bildung „Seniorpartner in School“: Mediatoren schlichten in Schulen Von dpa | 23.07.2023, 09:16 Uhr | Update vor 34 Min.

Ein Streit unter Grundschülern ist meist schnell vergessen. Manchmal steckt aber mehr dahinter - dann kommen die „Seniorpartner in School“ ins Spiel. Die ehrenamtlichen Mediatoren schlichten in Schulen. Ohne Einfluss von Lehrern oder Eltern und ohne Bewertung suchen die Kinder bei Streitigkeiten den Rat der zwei Mediatoren - im besten Fall eine Frau und ein Mann. „Die Freiwilligkeit ist unheimlich wichtig“, sagt Jens-Peter Hecht, der in diesem Jahr nach einer mehrwöchigen Ausbildung zum „Seniorpartner in School“ zum Team der Grundschule Lüneburg-Häcklingen stieß.