Bildung Aulepp zum neuen Kita-Jahr: riesige Herausforderungen Von dpa | 23.08.2023, 14:49 Uhr | Update vor 6 Min. Kita Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Zum Beginn des neuen Kita-Jahres hat die Bremer Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) von „riesigen Herausforderungen“ gesprochen. In der Stadt Bremen habe die Zahl der Kinder im Kita-Alter in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 25 Prozent zugenommen, sagte Aulepp am Mittwoch im Bremer Rathaus. Die Zunahme liege wesentlich an Zuwanderung und konzentriere sich auf Stadtteile, die über eine vergleichsweise schlechte Versorgung verfügten, sagte die Senatorin. Die Bevölkerung der Stadt sei in dem Zeitraum nur um mehr als drei Prozent gestiegen.