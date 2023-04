Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Bremen Senat verspricht vor Wahl 4000 zusätzliche Kita-Plätze Von dpa | 25.04.2023, 14:55 Uhr

Mit 4000 zusätzlichen Kita-Plätzen will die Stadt Bremen das Recht auf eine Kinderbetreuung umsetzen. Bis 2028/29 sollten 40 weitere weiteres Kitas mit 250 Gruppen eingerichtet werden, kündigte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag an. Die Kosten bezifferte er auf 300 Millionen Euro.