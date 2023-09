Pflegeeinsatz Seltener Fischadler fliegt von Schweden bis in den Harz Von dpa | 07.09.2023, 14:21 Uhr | Update vor 53 Min. Fischadler Foto: Rochus Brotzer/Harzfalkenhof/dpa up-down up-down

Ein seltener Fischadler hat sich aus Schweden auf eine lange Reise nach Niedersachsen gemacht. Bis in den Harz reiste das Tier, wo eine Wanderin es völlig entkräftet entdeckte, wie Rochus Brotzer vom Harzfalkenhof in Bad Sachsa am Donnerstag sagte. Er hat das Tier am vergangenen Wochenende aufgenommen und wieder zu Kräften kommen lassen. Inzwischen gehe es dem Vogel besser und er solle bald im Harz wieder ausgewildert werden.