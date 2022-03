Polizeifahrzeug - Blaulicht FOTO: Monika Skolimowska Niedersachsen SEK befreit Frau aus Wohnung: Kampfhund erschossen Von dpa | 02.03.2022, 16:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Polizei hat eine Frau in Braunschweig aus einer Wohnung befreit und bei dem Einsatz einen Kampfhund erschossen. Es habe der Verdacht bestanden, dass die 31-Jährige von ihrem Mann festgehalten werde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem habe der Mann angeblich eine Schusswaffe gehabt. Deshalb wurden eine Verhandlungsgruppe und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert. Ihnen gelang es, die Frau zu befreien. Dabei lief der Hund aus der Wohnung und griff die Beamten an, er wurde erschossen. Der 31-jährige Ehemann wurde festgenommen. Zum Hintergrund des Geschehens vom Dienstagnachmittag werde noch ermittelt, hieß es.